柯建銘自訴馬英九洩密誹謗 一審無罪

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴

全案緣於102年間爆發前總統馬英九與前立法院長王金平的「九月政爭」事件，特偵組曾召開記者會，指控王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。柯建銘向台北地方法院自訴馬英九涉嫌透過秘書通知黃世銘到官邸提供關說案監聽與通聯記錄涉洩密，以及馬英九開記者會指柯建銘關說涉加重誹謗共兩罪。1060328

(中央社)