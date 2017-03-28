921後閒置 斗六祥瑞大樓77戶簽協議價購
雲林縣政府今天表示，九二一地震後閒置17年的斗六祥瑞大樓，有77戶簽約協議價購，46戶未同意將持續溝通協調，並啟動徵收，以興建縣府第二辦公大樓及雲林縣警察局斗六分局。
位在斗六市雲林路二段與鎮西路路口的祥瑞大樓，是地下2層、地上13層集合式住宅大樓，原有前後2棟，民國88年九二一地震，前棟鑑定危樓，縣府「以地易地」取得所有權，並已拆除。
祥瑞大樓後棟未拆除，但是大樓水電設施與前棟共構，損壞無法維修，住戶搬離，土地及建物閒置荒廢17年多，影響環境衛生及公共治安。
雲林縣政府透過都市計劃變更土地為機關用地，規劃興建縣府第二辦公大樓及斗六警察分局，啟動協議價購程序，所有權人計123戶。
縣府指出，今天起2天，住戶前往雲林縣警察局簽約，已有77戶同意協議價購，預定發放新台幣1億4000多萬元。
至於46戶未同意協議價購，雲林縣警察局表示，將於4月提報徵收計畫，送雲林縣政府地政處初審，轉報內政部核准後，依照徵收程序取得產權。
縣府表示，將持續與46戶溝通協調，基於推動地方發展，保障人民財產權益，未來興建縣府第二辦公大樓及斗六警察分局，結合雲林溪掀蓋、水岸公園逐一完成，打造斗六新面貌。1060328
(中央社)
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