氣旋登陸 澳43年最大撤離近4萬人停電

我要評比

「怪物」等級的4級熱帶氣旋黛比今天挾帶強風豪雨登陸澳洲，掃過昆士蘭省最北端，引發澳洲1974年以來最大規模撤離行動。風暴毀損房屋、破壞防波堤，並造成3.8萬人無電可用。

跟最危險強風等級只差1級的熱帶氣旋黛比（Tropical Cyclone Debbie）開始登陸時，沿舉世知名大堡礁（Great Barrier Reef）分布的渡假村吹起時速逾260公里強風。

截至目前尚無受傷通報。不過因黛比往西南方緩慢行進，氣象預測氣旋的天氣型態可能持續長達24小時。

身處艾爾里海灘（Airlie Beach）的柯立福（Jan Clifford）告訴路透社：「很吵：強風尖聲咆哮，聽起來像貨運火車。」當地距昆士蘭省（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）西北約950公里。

當局昨天已敦促居住低窪地區的數千人撤離家園，展開預期將是1974年耶誕節崔西氣旋（Cyclone Tracy）蹂躪澳北達爾文巿（Darwin）以來，澳洲最大規模人員撤離行動。

當地時間今天過午，黛比在艾爾里海灘登陸後，當地電話通訊中斷。

厄爾剛能源公司（Ergon Energy）指出，艾爾里海灘西北的鮑恩鎮（Bowen）、東南方的馬開鎮（Mackay）之間廣大區域裡，有3萬8000人無電可用。

艾博特角（Abbot Point）、馬開（Mackay）、黑角（Hay Point）等港口早已關閉。敦士市（Townsville）機場也關閉，包括澳洲航空（Qantas）、捷星航空（Jetstar）、區域快線航空（Rex）、維珍澳洲航空（Virgin Australia）分別取消多個往返當地的航班。

礦業巨擘必和必拓集團（BHP Billiton）和嘉能可（Glencore）位在風暴路徑上的礦場也都停工。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）上傳美國國家航空暨太空總署（NASA）從國際太空站拍攝的黛比影像，令許多網友吃驚不已。

@brettscoast說：「哇，令人吃驚的畫面，真是個大傢伙。」 @pteModil說：「可怕的畫面，黛比好大，嚇死人的大。」

不過也有人不相信那是真的。@Vermonts4Trump說：「看起來毫不真實。你看那陰影、雲層、速度，全是假的啦。」（譯者：中央社何宏儒）1060328

(中央社)