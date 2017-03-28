壯男吃烤生蠔 回家後吐出5隻海洋蠕蟲

一名身體硬朗的48歲男子，日前與友人聚餐吃烤生蠔，不料回家後覺得肚子不舒服，且伴有噁心感，結果竟吐出5隻海洋蠕蟲。

天主教聖馬爾定醫院肝膽腸胃科醫師羅清池今天表示，患者吐出的小蟲，每隻大約0.5公分，經送驗後，確認為海洋蠕蟲的一種，研判應是用餐時不慎吃到寄生蟲所導致。

羅清池指出，根據患者主述，他吃完烤生蠔後，當晚回家就覺得腹部不舒服，並有噁心感，沒多久就嘔吐，在吐出的穢物中，竟發現有幾隻活體小蟲在蠕動。

經醫師以胃鏡檢查，發現患者的腸胃已有發炎現象，於是給予驅蟲藥治療。

羅清池表示，雖然患者吃的生蠔有烤過，不至於完全生食，但難保生蠔的外殼上可能潛藏細菌、微生物或寄生蟲。

他說，養殖場的環境與蠔（牡蠣）的生態圈有很多肉眼看不見的寄生蟲會依附在蠔殼內外，就算清洗程序完整，也無法100%確定絕對無蟲。

因此，比較保險的食用方法，是將開殼的蠔肉用水浸泡，並加入一些鹽巴，或是在吃之前，先淋上一些檸檬汁，就能驅除這些不速之客。

他說，其實就像蔬菜、水果也會常看到菜蟲、果蟲一樣，只要食物沒有腐壞、變色或產生異味，消費者不必過度驚慌。

不過，羅清池也建議，不論海鮮或肉類，最好還是熟食為佳，若要吃生鮮食品，應淺嚐即止，千萬別過量，尤其是老人和抵抗力與腸胃較弱的人更應盡量避免。1060328

(中央社)