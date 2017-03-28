豬哥亮謝金燕破冰 病榻團圓解心結

藝人豬哥亮與女兒謝金燕18年沒見，去年謝金燕在演唱會自揭家醜後，父女關係更是降至冰點，直到今天發表共同聲明宣布已在病榻團圓，每天互相道愛、道歉、道謝、道晚安。

豬哥亮有過4段婚姻，共有2男3女，謝金燕是豬哥亮與第2任老婆所生，豬哥亮「出國深造」10多年，復出演藝圈後，不時透過媒體鏡頭向謝金燕喊話想見面，但父女倆始終無法破冰。

42歲謝金燕闖蕩演藝圈27年，始終背負豬哥亮女兒的壓力。1991年謝金燕與姊姊謝青燕發生嚴重車禍，謝青燕重度燒燙傷，謝金燕骨盆腔碎裂、肺積水、雙腿嚴重骨折，生命垂危，豬哥亮奔走借錢搶救。

出道前期父女倆曾聯手合作拍廣告、演戲，也讓父母在11歲就離婚的謝金燕重拾父愛，豬哥亮與第4任妻子結婚時，謝金燕姊妹倆還擔任伴娘；不料，豬哥亮因積欠賭債跑路，父女關係再度破裂。

豬哥亮跑路後，那段母女3人的日子，謝金燕去年在台北小巨蛋演唱會時，以「只有法院、傳票、債主」形容。豬哥亮直到2009年再度復出演藝圈，同年謝金燕也被爆出未婚生子，兒子已12歲。

復出後，豬哥亮與謝金燕是否破冰相見，一直受媒體關注，豬哥亮也不時透過媒體鏡頭向謝金燕喊話，甚至曾表示，「有一天我走了，她就回來」；謝金燕這些年始終沒公開露面挺父親，但豬哥亮開新節目、生日等，她都會送上親筆信與禮物。

謝金燕兩年前曾在豬哥亮生日前夕到電視台，想與父親私下會面，但豬哥亮當時不在，也不願私下單獨見面，父女倆沒共識，破冰相見難度很高。

豬哥亮曾兩次現身力挺女兒的小巨蛋演唱會，第1次是2012年，送12個花籃祝賀，看到演唱會影片出現全家福照片，讓豬哥亮紅了眼眶，但沒待完全場就離開；去年買30張票，大手筆送上22個花籃，事前受訪直喊已18年沒見，希望主辦單位能安排與謝金燕見面。

演唱會當天聽到一半，豬哥亮就先行離去，感嘆「是我豬哥亮做人失敗，我回去重新做人。」之後謝金燕在演唱會揭家醜，用千字文訴盡媽媽心路歷程，提到家暴及媽媽這輩子最難堪過往就是接納小三，同意共事一夫，謝金燕也宣布暫別台灣演藝圈。

隔天豬哥亮透過影片聲明表示，「我看到一半離開以後才知道這個VCR，我的醜事就宣布出來，好毒喔，女兒」，直喊事情已過去，沒想到她在演唱會講出來，坦言受傷很重。

父女互揭瘡疤，關係降至冰點。後來豬哥亮住院開刀治療大腸癌，也直說沒聯絡謝金燕；今年初抱病宣傳賀歲片「大釣哥」時，豬哥亮坦言已擬好遺書，全家大小都交代好，但遺書沒謝金燕名字。

今天網路傳出豬哥亮病逝消息，謝金燕與豬哥亮以共同聲明否認病逝傳聞，附上父女倆親筆簽名，謝金燕說，「已與爸爸團圓，目前持續陪伴爸爸治療中」，她向爸爸說對不起，爸爸也向她說對不起。父女情糾結18年，在病榻上終於破冰。1060328

(中央社)