他兩戰拚326球 只為率隊圓春甲8強夢
對福岡大大濠高三王牌三浦銀二來說，最後一年征戰選拔高校野球大會(以下稱春甲)，無論再累，只要能贏球，其他似乎都不重要了！前役對滋賀學園完投15局的他，僅休1天28日於加賽掛帥先發，燃燒130球演出完投勝，艱苦率福岡大大濠隊史首闖八強，他不禁樂喊「真的很開心，終於結束了！」
兩天前福岡大大濠與滋賀學園一役，三浦先發用196球完投15局，但兩隊卻戰成1比1平手，必須得加賽決勝負。兩隊相隔一天後再碰頭，福岡又推出三浦先發搶勝，但此役他前半場控球不穩失掉3分，直到6局後才找回狀態，直到9局僅被敲1安，未再失掉分數。
「有點累了，但為了球隊還是得投！」兩戰燃燒326球，就算是耐投的三浦也不禁感到疲勞；不過他的鬥志，也激勵隊友們挺力相助，包括5局「強肩豪打」捕手古賀悠斗一發2分炮在內，全場打進5分，總算讓他拿下比賽勝利，「很開心！總算是結束了，肩膀其實有點緊，還好球的位置不錯。」
(中時電子報)
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