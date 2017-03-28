薩德事件 全面衝擊中韓旅遊市場

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韓聯社28日報導，在中韓圍繞「薩德」飛彈防禦系統入韓矛盾升級的情況下，兩國旅遊消費急劇萎縮。無論是造訪南韓免稅店的中國遊客數量，還是赴華旅遊的南韓遊客數量，均大幅縮水降至以往的一半。

隨著中國大陸境內反韓情緒高漲，許多南韓遊客取消赴中旅遊計畫。據哈拿旅行社統計，4月中國遊預訂量同比減少44%。反之，前往東南亞、日本、歐洲、南太平洋等地區的旅遊産品預訂量分別增加63%、14%、41%和58%。據統計，5月黃金周赴中旅遊的預約減幅達36%，而同期整體海外遊預訂量則增兩成之多。

反觀南韓旅遊市場，業界普遍認爲，隨著中國本月15日叫停赴韓隨團遊，來韓中國遊客數量將進一步減少。據南韓文化體育觀光部統計，3月1至19日，中國遊客同比減少21.9%。預計中旬後，南韓遊下架帶來的影響將逐步凸顯，來韓中國遊客減幅將達40至50%。

(旺報)