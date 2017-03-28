金門導演董振良拍新片，「雨夜花」公墓1人開鏡

董振良拍攝新片「雨夜花」，今天在金山公墓1人開鏡。（李金生攝）

董振良對金門故鄉有著繾綣深情，盼望珍貴的影像紀錄獲得重視和保存。（李金生攝）

以金門家鄉為主題，拍過30部紀錄片的導演董振良，在暌違6年漫長日子後，今（28）日重返故鄉拍攝新片「雨夜花」，還特地選擇在親人長眠的金山公墓開鏡。30多年來帶著攝影機上山下海的他，用鏡頭傳達自己對家鄉的繾綣深情，也盼望這些紀錄金門蛻變軌跡的影像資料獲得重視，莫像吹落地的雨夜花無人看見。

1987年，金門仍是高度軍管的時代，董振良就懷抱挑戰威權的心情和勇氣，帶著屬於「違禁品」的攝影機回到故鄉拍片，也曾支援在台、金兩地的民主社會運動，因此被列入管制入境的「黑名單」。

1992年金馬解嚴，解放長期受到桎梏的人心，也讓一直在情治單位的關注下，拍攝以金門為主題的董振良，呼吸到海島故鄉特有，夾雜紅土味與高粱酒香的空氣，脫下沈重枷鎖的創作發想，因此更加大鳴大放。

30多年來，董振良以一種對故鄉告白、許諾的心情，走進遍布反登陸「軋條砦」的海灘和駐軍相繼撤走的海岸碉堡，在無數次眺望對岸的凝思中，陸續完成約30部以金門為主題的紀錄片。其中膾炙人口的作品包括《反攻歷史》、《單打雙不打》、《X島嶼之兩門相望》、《解放戰地》與《返鄉的敢尬》、《解密八三一》、《黑名單爸爸》。

董振良和做為他實踐電影理想的「螢火蟲映像體」，用一部部的紀錄片寫下軍管下的金門實況和解嚴後開放民選縣長、觀光的新金門願景，吶喊出「我要回家」、「開放電話直撥」、「開放民航」的聲音，也傳達旅外鄉親的沈重鄉愁

董振良近年來更加關心戰地文化、傳藝工藝的紀錄與保存，2011年拿出歷年來重要作品和相關文物，在金門機場和後埔十六藝文特區舉辦「金門電影展」之後，沉潛6年之久，期間未再拍攝以家鄉為主題的影片。

這回，他透露再運鏡拍攝「雨夜花」，也許是他最後一部以金門為背景的電影，而選擇與名曲「雨夜花」相同的片名，則是希望30多年來紀錄金門的蛻變軌跡，也是自己心血結晶的作品，能獲得相關單位的重視和保存，不要讓這些文化、影像資材，像雨中的飄零落花，不為人所看見。

這部取名有些淒美的影片，將敘述30多年來，金門的政客們扭曲地方發展的深遠影響，並透過董振良自己與家人、親情的連結，表達台灣遊子對於故鄉、故土、故人的眷戀，期待「喚醒」大家重視與保存金門人的共同記憶與金門人的根。

董振良則將身兼數職，自導自演自拍，以最獨立製片的方式來完成。今天在金山公墓開拍，既沒有熱鬧開鏡典禮，也沒有任何工作人員，預計在今年內完成拍攝作業。

(中時)