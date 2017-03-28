安妞哈蘇瓜 台灣虎航今首航濟州島
安妞哈蘇瓜（濟州島問候語），台灣虎航今(28)日開航第三條韓國航線：桃園-濟州島，讓台灣虎航的韓國航線繼大邱及釜山後，再多一個航點供虎迷們選擇。
濟州島位於韓國的南方，受惠於地理位置，相較於韓國其它地區，濟州島的氣候較溫暖，是韓國人心中第一名的國內度假勝地。一年四季不論何時造訪濟州島，都有不同的景色可以欣賞，且島上自然的風光，更吸引著不少知名的影劇及節目前往取景。
為慶祝首航，台灣虎航今日在桃園機場候機室執行例行性的首航拍照儀式，搭乘台灣虎航桃園-濟州島首航航班的旅客們，除可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片外，搭乘IT654的旅客們，另有濟州特別自治道和濟州觀光公社贊助提供的濟州觀光手冊、可愛行李吊牌及濟州地圖的首航慶祝禮乙組。
待搭乘台灣虎航濟州島航線的旅客們抵達濟州機場後，還有韓服小姐在機場內迎接首航旅客，並準備濟州島上著名的柑橘糖及三多水作為接機禮。而自濟州國際機場起飛的濟州島-桃園的首航航班IT655的旅客們，則有台灣觀光導覽手冊及鳳梨酥，讓韓國旅客還未造訪台灣前，就可在機場先大啖鳳梨酥的美味。
台灣虎航桃園-濟州島開航初期，自2017年3月28日起至2017年6月3日止，每週二及週六皆有航班，去程航班編號IT654，上午06:25自桃園國際機場出發；回程航班編號IT655，上午10:30自濟州國際機場起飛。而自2017年6月4日起至2017年10月28日止，除每週二及週六外，更新增每週三及週五的飛航時段供旅客選擇，新增的週三及週五航班時間，去程則為上午06:55自桃園國際機場出發；回程航班則為上午11:00自濟州國際機場起飛，讓旅客能自由的組合規劃不同天數的濟州島深度旅遊。
相關優惠訊息，請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並設定搶先看，以獲得第一手的消息。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。
(工商)
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