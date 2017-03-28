藍委趙正宇號召捐物資 370家庭受惠

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立委趙正宇及企業們捐出生活物資給弱勢家庭，盼能拋磚引玉。(賴佑維攝)

立委趙正宇(右)出席「與您攜手、將愛串聯」傳遞愛心活動。(賴佑維攝)

國民黨立法委員趙正宇28日舉辦「與您攜手、將愛串聯」傳遞愛心活動，與企業共同捐出白米2220公斤、中藥料理包740包、甜點禮盒370份、麵條370份、清潔用品370瓶，全數捐給桃園市大溪、復興區共37個里內370個弱勢家庭，希望拋磚引玉，邀大眾溫暖社會角落。

除了趙正宇外，包含桃園市聖帝會、錦順貿易公司、宏亞食品股份有限公司、日正食品工業股份有限公司也共襄盛舉，37個里中，每個里各10份由里長分配到10個弱勢家庭。

趙正宇說，感謝各界善心人士的共襄盛舉，共同為點亮社會角落溫暖盡份心力！

(中時)