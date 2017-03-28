大阪高院裁決翻盤 高濱核電廠可重啟3、4號機組

圖為高濱核電廠3、4號機組。（美聯社）

日本高濱核電廠機組可否運轉，居民與關西電力之間的司法角力，有了戲劇性的發展！去年3月大津地院裁定3、4號機組停止運轉，但關電不服提起保全抗告，大阪高院今(28)日取消地院假處分原裁。由於此裁決立即生效，2座機組已取得重啟的法律許可，預估約1年時間該機組即可加入運轉。

根據每日新聞報導，原假處分是由高濱核電廠70公里內的29位滋賀縣居民所提起，他們訴求萬一核電廠發生重大事故，將侵害他們安居的人格權利。

大津地院去年3月裁定，高濱核電廠3、4號機組停止運轉的假處分。關電對此裁決不服，向地院提出保全抗告，並申請停止執行假處分，但遭同位審理法官退回。去年7月，大阪高院開始受理關電的保全抗告。

2015年2月，高濱3、4號機組已合乎國家新制定標準，並在2016年1月後再行運轉，不過，其中4號機因故障而緊急停機，3號機則由於大津地院裁決而停止運轉。

(中時電子報)