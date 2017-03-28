馬英九被控洩密案無罪 北院將對外說明

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民進黨立委柯建銘日前指控前總統馬英九在特偵組偵辦司法關說案時涉洩密提起自訴。台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，北院將於下午3時40分召開記者會說明。

全案緣於民國102年間爆發前總統馬英九與立法院長王金平的「九月政爭」事件，特偵組曾召開記者會，指控王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。

柯建銘向台北地方法院自訴馬英九涉嫌透過秘書通知黃世銘到官邸提供關說案監聽與通聯記錄涉洩密，以及馬英九開記者會指柯建銘關說涉加重誹謗共兩罪。

開庭時，兩人多次在庭上言詞交鋒。柯建銘認為，「馬英九毀憲亂政、違法亂紀、特務治國」；馬英九則回擊，「關說是大是大非的問題，不能迴避、不能模糊、不該做的就是不該做」。

一審台北地方法院今天審結，判馬英九無罪。北院將於下午3時40分召開記者會說明。1060328

(中央社)