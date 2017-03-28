青年獎章得主 61年來首度未獲總統接見

救國團今天揭曉106年青年獎章得獎名單，今年未能安排接見，是獎項頒發61年來，得獎人首度未能獲總統、副總統、行政院長接見，救國團也表示很可惜。

中國青年救國團今天舉行106年青年獎章得獎名單揭曉記者會，今年共有318位青年參加選拔，最後選出11位青年獎章得主，最年長的是43歲的林宗坤，年紀最小的是17歲的曹羽蘋。

救國團青年獎章自民國45年頒授至今，得獎人每年都會受到總統或行政院長的接見，但今年總統府和行政院都表示另有重要行程，無法接見得獎人，也是該獎項頒發61年來，得獎人首度未能獲得總統、副總統、行政院長接見。

中國青年救國團主任葛永光表示，救國團按照慣例，今年1月就去函，正式邀請總統或行政院長安排接見青年獎章得主，但2月收到回函，表示總統、副總統和行政院長都已有重要行程，因此無法安排接見得獎人，救國團也對此感到可惜。

葛永光指出，救國團一直為國家服務，不管是誰做國家領導人，都會邀請總統接見得獎青年，這和政治議題無關，雖然總統府照常提供書面賀電，但這些青年都是國家未來優秀的下一代，如果能得到政府首長接見和勉勵會更有意義，希望明年得主還有機會，也希望總統能抽出時間接見。

由於總統、副總統和行政院長今年無法接見青年獎章得主，明天頒獎典禮，救國團將邀請前行政院長張善政頒獎，張善政是民國73年青年獎章的得主，也有薪火相傳的意涵。

今年青年獎章得主之一的南台科技大學教育領導與評鑑研究所研究助理魏季宏也表示，能獲總統接見是一種肯定，但今年沒有機會被接見，難免失落，也覺得很可惜，畢竟得獎青年都很優秀，雖然大家不是為了接見才做公益，但還是很希望得到總統親自勉勵和鼓勵。

曾多次參與救國團活動的魏季宏也指出，救國團早期成立可能有政治色彩，但現在社團性質純屬公益，他參加多次活動，也從未被邀請加入國民黨，希望以總統的高度，能夠更加包容，不要考量政治色彩等問題，只要是公益，就應該要支持。1060328

(中央社)