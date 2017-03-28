台中及高雄10特色飯店結盟 住宿1折起
台中市與高雄市特色飯店聯盟共10家業者，今天在台中市觀光旅遊局長陳盛山的見證下成立「台灣特色飯店聯盟」，在6月底以前「來電訂房」可參加摸彩，有機會1折入住。
台中特色飯店聯盟包括台中市愛麗絲國際大飯店、薆悅酒店、星動銀河旅站、水雲端概念旅館、雲河概念旅館等業者，與5家高雄特色飯店聯盟的業者樂逸旅居、宮賞藝術、麗馨麗登、獅子王及旗津道等，今天正式結盟成立「台灣特色飯店聯盟」，提供消費者更多元的住宿旅遊服務。
薆悅酒店總經理胡智鈞表示，除推出聯盟會員卡外，即日起到6月30日為止，還推出特惠住房抽抽樂活動，週日至週五入住聯盟內任一家飯店，而且以「來電訂房」方式預訂客房，即可參加「918驚喜抽抽樂」活動，可享房價9折、8折、1折的優惠，以2600元的房價為例，如果抽中1折，就可以260元入住1晚。
至於聯盟會員卡，胡智鈞指出，會員入住聯盟內任一飯店就享有獨家優惠或是粉絲好禮，特惠訊息將會定期在粉絲專頁公布，會員也可以鎖定粉絲專頁參與各項抽獎及互動小遊戲，只要使用台灣特色飯店聯盟VIP卡，就有各種優惠，例如入住台中薆悅酒店累計10次，即可免費入住1次。
陳盛山指出，台中特色飯店聯盟主動伸手與高雄特色飯店聯盟結合，未來可以擴大旅遊市場，推出「中進南出」或「南進中出」等旅遊方式，吸引更多國際觀光客前來中南部旅遊。
陳盛山表示，希望飯店業者不只提供旅遊資訊，還可以提供與各種旅遊設施如何聯結的資訊，在6月以前的旅遊淡季，能夠加把勁，讓旅遊市場動起來，吸引更多國旅及自由行遊客。1060328
(中央社)
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