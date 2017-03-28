馬英九被控洩密案 一審無罪可上訴

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立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗；台北地方法院今審結，判馬英九無罪，全案可上訴。對此，柯建銘的辯護律師曾勁元說，無法接受這個判決、一定會上訴到底。

這起案件源於，特偵組曾召開記者會，指控時任立法院長王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。

柯建銘向台北地方法院自訴馬英九涉嫌透過秘書通知時任檢察總長黃世銘到官邸提供關說案監聽與通聯記錄涉洩密，以及馬英九開記者會指柯建銘關說涉加重誹謗共兩罪。1060328

(中央社)