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想不到連假行程？看看國旅10大熱門景點排行榜

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阿里山花季櫻王 預計3月底綻放
阿里山花季櫻王在清明連假是最佳賞花期。（圖/嘉義林管處提供）
花蓮太魯閣國家公園
花蓮太魯閣國家公園中中外馳名的壯麗景色，吸引很多觀光遊客前來觀賞。（達志影像／shutterstock提供）

如果還在苦惱4月連假要去哪兒玩，不妨看看台灣10大熱門景點排行榜，盤點出國內外旅客討論聲浪最高的台灣北、中、南、東各地區景點，就算連假不出國，台灣之美有山有水有文化，絕美魅力依然教人想即刻出發呀！

台灣國際級風景多，DailyView網路溫度計透過大數據關鍵引擎以及國際旅遊網站TripAdvisor評論，排行出台灣最具網友討論的10大熱門景點。除了有享譽國際的阿里山、日月潭、太魯閣等景點，還有哪些熱門旅遊勝地也上榜呢？

百年淡水女學堂 見證兩性平權
淡水女學堂建立於1884年，成為今日的紅磚迴廊兩層建築，目前是純德小學教室。（圖/本報系資料照）
淡水天元宮
淡水天元宮是近年來知名的賞櫻勝地。（圖/本報系資料照）

新北市、桃園市和嘉義縣分別各有2景點上榜，全國排名第一是阿里山，第二、三名分別為淡水風景區、日月潭，依序是大溪老街、太魯閣、九份老街、石門水庫等。

阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵路等豐富觀光資源，是台灣山區觀光最發達的地方；每年3月是櫻花季，4月到6月期間也是賞螢季節，可見螢火蟲遍地飛舞。

而對雙北市民再熟悉不過的淡水風景區，捷運交通便捷，有古蹟紅毛城、英國領事館、滬尾炮台，還可以搭船到對岸八里，享受愜意的河上風光，老街有豐富的童玩小吃等，是任何人都可以瞬間上手的景點。

日月潭環湖自行車道
被CNN選為全球十大最美自行車道的日月潭環湖自行車道。（達志影像／shutterstock提供）
九份老街
九份老街。（新北市觀旅局提供）
新南向 國際音樂節 桃園新景點留住宿客
桃園大溪老街、虎頭山文化園區的桃園神社等富含濃厚日本氣息，近來日本遊客訪人次倍數成長。(圖/本報系資料照)

台灣前10名熱門景點大調查：

1 阿里山

2 淡水風景區

3 日月潭

4 大溪老街

5 太魯閣

6 九份老街

7 石門水庫

8 奮起湖

9 中正紀念堂

10 六福村

(中時電子報)

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關鍵字：連假台灣景點國旅阿里山日月潭太魯閣
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