想不到連假行程？看看國旅10大熱門景點排行榜
如果還在苦惱4月連假要去哪兒玩，不妨看看台灣10大熱門景點排行榜，盤點出國內外旅客討論聲浪最高的台灣北、中、南、東各地區景點，就算連假不出國，台灣之美有山有水有文化，絕美魅力依然教人想即刻出發呀！
台灣國際級風景多，DailyView網路溫度計透過大數據關鍵引擎以及國際旅遊網站TripAdvisor評論，排行出台灣最具網友討論的10大熱門景點。除了有享譽國際的阿里山、日月潭、太魯閣等景點，還有哪些熱門旅遊勝地也上榜呢？
新北市、桃園市和嘉義縣分別各有2景點上榜，全國排名第一是阿里山，第二、三名分別為淡水風景區、日月潭，依序是大溪老街、太魯閣、九份老街、石門水庫等。
阿里山擁有日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵路等豐富觀光資源，是台灣山區觀光最發達的地方；每年3月是櫻花季，4月到6月期間也是賞螢季節，可見螢火蟲遍地飛舞。
而對雙北市民再熟悉不過的淡水風景區，捷運交通便捷，有古蹟紅毛城、英國領事館、滬尾炮台，還可以搭船到對岸八里，享受愜意的河上風光，老街有豐富的童玩小吃等，是任何人都可以瞬間上手的景點。
台灣前10名熱門景點大調查：
1 阿里山
2 淡水風景區
3 日月潭
4 大溪老街
5 太魯閣
6 九份老街
7 石門水庫
8 奮起湖
9 中正紀念堂
10 六福村
(中時電子報)
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