走出「目睹兒」陰霾 少女回頭當社工
「幫助別人，自己也得到療癒。」婦女救援基金會社工王潔，從小因目睹家暴接受輔導，但她走出陰霾、重拾力量，大學畢業後毅然投身社工行列，以過來人經驗幫助更多與她相同的「目睹兒」從創傷中復原，脫離暴力循環。
在台灣，平均每7分鐘就多1名「目睹兒」，看見、聽見或察覺家暴行為，婦援會統計，目前國內有超過7.5萬名目睹兒。他們雖沒有明顯外傷，但「看不見的傷更痛」，長期處於暴力環境導致憂鬱、人際關係障礙，身心受創。
婦援會表示，只要提早給予輔導、協助，多數目睹兒都能從創傷中復原，脫離暴力的循環，年僅24歲的社工王潔便是最佳實例。
王潔臉上總掛著甜美笑容，很難想像曾是目睹兒，從小學開始，就目睹父母間家暴問題，每當家裡發生衝突，「很害怕、很無助，帶弟弟躲回房間睡覺，假裝什麼都沒看到。」後來接受團體輔導與心理諮商，才走出陰霾。
「學會與烏雲共處，從受助者成為助人者。」王潔說，因為社工付出與陪伴，面對父母兩難得以暫時喘息，重建生活；高中時立志也成為社工，盼將溫暖傳遞給需要的人，大學畢業後回到婦援會，服務與她相同的目睹兒。
她以社工與過來人的雙重身分，鼓勵受暴婦女給孩子更安全的環境，一定要勇敢對外求助，孩子的復原力、適應力也遠超乎想像。
婦援會執行長康淑華說，婦援會強化「保護因子」概念，增強自我內在能量、家庭照顧與社會支持系統，對於仍有目睹兒成年以後，同樣以激烈手段解決家庭問題，強調「只要適時拉他們一把，孩子的心志絕對救得回來。」
藝人何妤玟擔任婦援會2017年公益大使，號召外界以行動支持婦援會「一塊分享愛」方案，分為「一次捐」、「定額捐」等方式，所得用於受暴婦幼急難救助金、免費法律諮詢、人身安全保護計畫與專業心理輔導諮商。
(中時)
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