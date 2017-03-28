再續不倫戀 上戶彩大尺度床戲四腳交纏

上戶彩和齋藤工再續不倫戀。(圖／翻攝自日網、youtube）

上戶彩新電影尺度大。（圖／翻攝自youtube)

上戶彩有激情床戲。(圖／翻攝自youtube)

《午後人妻》電影版預告。(影／youtube)

日本人氣女星上戶彩與老公HIRO屢傳婚變，據悉她常獨守空閨，加上老公疑偷吃旗下女團成員，讓她一度暴瘦成皮包骨，近日她主演的電影釋出最新預告片，片中有大膽床戲，讓人看了臉紅心跳。

上戶彩老公戲外傳偷吃，而她在日劇《午後人妻》也大談不倫戀，雖然最後和「小王」分開，但3年後該劇夯到搬上大銀幕，6月將上映，近日釋出最新預告片，劇中她離婚後，某天偶然遇見外遇對象，再度陷入苦戀。

預告中她和齋藤工有激情床戲，兩人在床上又摟又抱、四肢交纏，還有一幕是齋藤工從背後環繞，手還從鎖骨滑下，雖然僅1秒，仍激情四射。電影將在6月10日上映，屆時她為電影宣傳，勢必會被問到婚變一事，可為電影製造不少花邊新聞。

(中時電子報)