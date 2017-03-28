竹縣掃墓集中燒紙錢 以功代金環保護地球

為了宣導「環保祭祀」觀念，新竹縣環保局今年度持續推動「以功代金」活動。（陳育賢攝）

又到了清明節掃墓、祭祖的時節，為減少掃墓祭祖時燃燒紙錢及香枝對空氣品質造成影響，新竹縣長邱鏡淳28日特別宣導「紙錢集中燒」或「以功代金」觀念，並於4月4日在竹縣3處地點設置紙錢集中站，再將紙錢轉運至新竹市紙錢專用焚化爐集中焚燒。

為盼緬懷先人的同時，能有更好的環境和更清新的空氣品質，縣長邱鏡淳今天要求各局處加強宣導紙錢集中焚燒的環保觀念，環保局並規畫於4月4日上午8點至下午3點期間，在竹北第4公墓、關西第1公墓、北埔濟化宮等3處地點，設置紙錢集中站，之後再統一清運將紙錢轉運至新竹市紙錢專用焚化爐集中焚燒。

環保局長黃士漢表示，為了宣導「環保祭祀」觀念，環保局今年度持續推動「以功代金」活動。以功代金是利用全家超商FamiPort系統，透過捐款給社福團體做公益的方式，來取代煉化紙錢之行為，發揮愛心捐助弱勢的功德迴向給祖先，非常有意義。

「以功代金」、「空氣清新」，Famiport捐款路徑如下：主畫面點選《服務寄件》→《愛心公益》→《愛心捐款》→《以功代金》→《新竹縣環保公益》→《喜憨兒社福基金》。

(中時)