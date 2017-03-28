小心為妙 接種卡介苗局部膿瘍未癒合案例增多
目前疾管署監測到105年出生的嬰、幼兒有14例出現卡介苗膿瘍與紅腫沒有消退跡象或持續擴大，高於過往1年平均10例，疾管署不建議使用手術切除，這會留下傷疤並延後傷口恢復。
疾管署表示，卡介苗接種部位一般在接種後2至3個月會自動癒合結痂，留下一個膚色小疤痕，但有少部分嬰幼兒在接種3個月後膿瘍及紅腫沒有消退跡象或持續擴大，無法自動癒合結痂。
不過，今年以來已經通報14例化膿的案例，去年一整年也才14例，因此，疾管署在2周前邀集兒童感染症專家開會，研訂臨床處置建議，以做為醫療院所及醫師處置的參考。
疾管署指出，若膿瘍及紅腫未再擴大，可持續觀察待其自動排膿癒合，每1至2個月回診1次，再觀察1至3個月後，膿瘍及紅腫未有消退跡象或持續變大，可考慮依病灶情形採用針頭抽吸（needle aspiration）排膿；不宜採用手術切除。
如果傷口持續有滲出液等情形，可考慮使用口服或局部抗結核藥物，疾管署建議轉診兒童感染科，不宜使用外用類固醇藥膏。
疾管署副署長羅一鈞認為，此類案例增多主要是新生兒延後至5至8個月施打疫苗使得身體反應明顯、膿瘍增加。然而延後施打疫苗也讓小兒淋巴發炎減少，各有優、劣。
(中時)
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