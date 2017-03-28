一審判無罪 民進黨：無法掩蓋馬英九干預司法、毀憲亂政的事實

民進黨總召柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，今天一審獲判無罪，民進黨發言人王閔生表示，就算一審獲判無罪也無法掩蓋馬英九干預司法、毀憲亂政的事實!

王閔生說，馬前總統為了發動政爭，涉入特偵組違法監聽、檢察總長拿個案向總統報告、總統及總長偵結前洩漏個資給第三人等違法毀憲的行為，讓國家的民主陷入危機，是最壞的示範。對此本黨還是期待司法勿枉勿縱、公正辦案。

(中時)