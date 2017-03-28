男非法種大麻　竹市警遠赴台中逮捕

38歲李姓男子，在台中市某民宅非法栽種大麻。（郭芝函翻攝）

38歲李姓男子，在台中市某民宅非法栽種大麻。（郭芝函翻攝）

38歲李姓男子，在台中市某民宅非法栽種大麻，甚至意圖販賣成品，新竹市警察局刑大、第3警分局偵查隊等接獲線報，展開長期埋伏及蒐證，見時機成熟，27日下午遠赴台中搜索，當場查扣活體大麻植株78株、大麻種子103顆、乾燥大麻成品、照明設備等物，訊後依違反毒品危害防制條例，將李男移送法辦。

警方調查，李男種植大麻已有2至3個月，且其種植技術成熟，還以日光燈代替天然日光方式，24小時照射，讓需要強日照的大麻快速生長，由於地點在透天厝內，周遭住戶也未察覺異狀。

為躲避警方追查，李男竟購買乾燥花，安插在大麻植株內，企圖偽裝成花草盆栽，不過仍逃不過警方法眼，27日下午在台中地方法院檢察官林宏昌指揮下，率員前往李男位於台中的藏匿處，一舉將他逮捕到案。

現場查扣活體大麻植株78株，大麻種子103顆、乾燥大麻成品、肥料2包、液態肥料2包、有機培養土1包、酸鹼檢測儀1組、平板電腦1個、水耕設備、烘乾設備、照明設備等證物，警方訊後依依違反毒品危害防制條例，將李男移送法辦。

新竹市第3警分局長曹儒林表示，施用毒品除危害身體健康及金錢上的損失外，最易引發治安事故及社會問題，呼籲民眾應遠離毒害，切勿因一時好奇沾染毒品，以致造成無可挽回的遺憾。

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(中時)