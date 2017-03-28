廖國棟：將辦國民黨主席選舉政見發表會
新一屆國民黨主席選舉在即，出現了有史以來最多的候選人，但由於各路人馬互相攻訐，令死忠黨員憂心忡忡。對此，該黨立法院黨團總召廖國棟表示，最快將在下週四（4月6日）舉辦政見發表會，以導正外界觀感。
據港媒中評社訊，廖國棟今天在立法院接受訪問，對即將到來的國民黨主席選舉表達意見。他說：「現在國民黨主席選舉已經為互相攻擊，在之外也沒看到提出正面策略或政策，甚至連未來的發展願景都沒有，真的讓人非常憂心。」
廖國棟接著說：「有鑑於此，現在黨團正在規劃，預計在將在下週四或隔週舉辦候選人政見發表會。因為現在一直看到關於黨主席選舉的負面報導，所以要以此導正外界對黨的觀感。」
(中時電子報)
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