藏頭詩？下屆高雄市長 陳菊矚意劉世芳
高雄市長陳菊心中認為最適合的下屆市長人選是誰？藍軍議員28日市政質詢地方建設要交給2年後的新市長決定，陳菊答說「會選擇正派、誠實的人格，能夠承擔起考驗責任的人」，截取其中關鍵字，正好是「正派、承擔」，與立委劉世芳的競選標語相符，令人玩味。
民進黨高雄市長初選，黨內菁英盡出，花媽心中矚意的人選是誰？外界都認為是劉世芳，但她始終未明確表態。
國民黨高雄市議員王耀裕市政質詢時，針對遭風災毀損的林園區公所迄今尚未動工重建，指有某地方人士說2年後的新市長上台後，才會動工。
27日才在施政報告中說會珍惜在職的每一天，全力以赴，事隔一天就被問到接班人，陳菊回答時略顯不快地說，不知道是哪位地方人士這麼說，下屆市長是誰她不知道，但她是現任市長，直到最後一天都是。
接著說，要交棒給誰？她個人會選擇正派、誠實的人格，能夠承擔起考驗責任的人，這是她對高雄的責任。
逐句逐字閱讀，發現其中有關鍵字「正派」、「承擔」，立即令人想起力拚初選的劉世芳，因為，她的競選看板及臉書首頁的標語就是「正派、承擔」。
雖然陳菊未給明確答案，但是，要令人不聯想也難。
而劉世芳近日全面更新競選看板，強攻公車站燈箱，標語已改新「只有經得起考驗，才能承擔起責任」。
至於林園區公所何時動工，陳菊說，工務團隊與地方商議後，已選定林園高中的一處校地為建址，目前正規畫中，預定6月動工。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。