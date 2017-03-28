藏頭詩？下屆高雄市長，陳菊矚意劉世芳

市長陳菊答詢的關鍵詞「正派、承擔」，正是劉世芳的競選標語。（資料照片 李義攝）

立委劉世芳的競選看板內容已開始更新。（李義攝）

高雄市長陳菊心中認為最適合的下屆市長人選是誰？藍軍議員28日市政質詢地方建設要交給2年後的新市長決定，陳菊答說「會選擇正派、誠實的人格，能夠承擔起考驗責任的人」，截取其中關鍵字，正好是「正派、承擔」，與立委劉世芳的競選標語相符，令人玩味。

民進黨高雄市長初選，黨內菁英盡出，花媽心中矚意的人選是誰？外界都認為是劉世芳，但她始終未明確表態。

國民黨高雄市議員王耀裕市政質詢時，針對遭風災毀損的林園區公所迄今尚未動工重建，指有某地方人士說2年後的新市長上台後，才會動工。

27日才在施政報告中說會珍惜在職的每一天，全力以赴，事隔一天就被問到接班人，陳菊回答時略顯不快地說，不知道是哪位地方人士這麼說，下屆市長是誰她不知道，但她是現任市長，直到最後一天都是。

接著說，要交棒給誰？她個人會選擇正派、誠實的人格，能夠承擔起考驗責任的人，這是她對高雄的責任。

逐句逐字閱讀，發現其中有關鍵字「正派」、「承擔」，立即令人想起力拚初選的劉世芳，因為，她的競選看板及臉書首頁的標語就是「正派、承擔」。

雖然陳菊未給明確答案，但是，要令人不聯想也難。

而劉世芳近日全面更新競選看板，強攻公車站燈箱，標語已改新「只有經得起考驗，才能承擔起責任」。

至於林園區公所何時動工，陳菊說，工務團隊與地方商議後，已選定林園高中的一處校地為建址，目前正規畫中，預定6月動工。

(中時)