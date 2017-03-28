14年前強盜案偵破 獄中男恐續吃牢飯

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39歲鐘姓男子14年前在台中石岡犯下強盜案，日前警方調閱資料發現鐘男涉有重嫌，前往監獄借提問訊，鐘男坦承犯案，警方成功偵破14年前強盜案，即將出獄的鐘男恐得繼續吃牢飯。

台中市東勢警分局表示，民國92年10月，石岡區豐勢路一家檳榔攤，下午4時遭一名歹徒持西瓜刀抵住被害人脖子，強盜新台幣5000元及1支手機，犯嫌得手後，由在外騎機車的同夥接應逃逸。

東勢分局偵查隊長紀翰學指出，案發後，警方全力偵辦，但因當時監視器不如現今密度高、解析好，員警偵辦遇上瓶頸。

時隔14年後，綽號「排骨」的員警李陵國整理舊卷時，發現本案犯嫌的作案手法，與當時在北屯、西屯、豐原等地區的檳榔攤強盜案相似，經抽絲剝繭調查，發現鐘男涉有重嫌。

警方前往台中監獄借提因毒品案入獄的鐘男，鐘男起初辯稱年代久遠忘記了，後來經警方開導後，鐘男坦承犯案，全案依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

鐘男在2年前因毒品案入獄，原定6月將服刑期滿出獄，未料，14年前的強盜案被翻出，員警私下討論，恐得繼續吃牢飯了。1060328

(中央社)