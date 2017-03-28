14年前強盜案偵破 獄中男恐續吃牢飯
39歲鐘姓男子14年前在台中石岡犯下強盜案，日前警方調閱資料發現鐘男涉有重嫌，前往監獄借提問訊，鐘男坦承犯案，警方成功偵破14年前強盜案，即將出獄的鐘男恐得繼續吃牢飯。
台中市東勢警分局表示，民國92年10月，石岡區豐勢路一家檳榔攤，下午4時遭一名歹徒持西瓜刀抵住被害人脖子，強盜新台幣5000元及1支手機，犯嫌得手後，由在外騎機車的同夥接應逃逸。
東勢分局偵查隊長紀翰學指出，案發後，警方全力偵辦，但因當時監視器不如現今密度高、解析好，員警偵辦遇上瓶頸。
時隔14年後，綽號「排骨」的員警李陵國整理舊卷時，發現本案犯嫌的作案手法，與當時在北屯、西屯、豐原等地區的檳榔攤強盜案相似，經抽絲剝繭調查，發現鐘男涉有重嫌。
警方前往台中監獄借提因毒品案入獄的鐘男，鐘男起初辯稱年代久遠忘記了，後來經警方開導後，鐘男坦承犯案，全案依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
鐘男在2年前因毒品案入獄，原定6月將服刑期滿出獄，未料，14年前的強盜案被翻出，員警私下討論，恐得繼續吃牢飯了。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。