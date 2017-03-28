澎湖海巡1天2起緊急後送

澎湖海巡隊今天一口氣後送澎湖望安所轄離島2名患者，緊急後送至馬公急救，讓家屬深表感激。

澎湖海巡隊是在今天零時和清晨6時，分別接獲望安和花嶼離島的衛生所室通報，鄭姓和丁姓民眾疑因糖尿病引發敗血症和癲癇症病發，請求協助後送，通報在線上執勤的巡防艇，分別在清晨2時和上午9時護送到馬公，交由消防局轉送三總澎湖分院醫治。

澎湖海巡隊這2天內，共執行3起離島居民醫療後送任務。1060328

(中央社)