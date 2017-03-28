義大利發現行李箱女屍 疑瘦小亞裔女性

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義大利里米尼港驚見藏在行李箱內的女屍，疑似亞洲女性。兩名正在修理船身的友人一同發現這只行李箱並將其打撈出來，本案主要調查員表示，死亡時間至少10天以上。

「義大利內幕」（Italian Insider）報導，兩人打開行李箱後就立刻報警，主導本案調查的首席治安法官厄科拉尼（Davide Ercolani）則在兩名快速回應單位調查員與1名法醫陪同下到場。

目前所知，屍體屬於1名極為纖瘦的女性，年約40餘歲，外表具東方女性特徵，在行李箱裡被發現時未著任何衣物。

根據當地媒體報導，屍體看不出外傷，預計明天進行解剖，但死亡地點恐怕任何地方都有可能，因為距離行李箱被發現的時間已有一段時日。

根據熱那亞當地日報「十九世紀報」（Il Secolo XIX），屍體可能是1名叫李星蕾（Xing Lei Li，音譯）的36歲女性，她在一艘遊輪上失蹤，遊輪曾停靠多個地中海城市包含熱那亞（Genoa）。

里米尼首席檢察官喬凡諾利（Paolo Giovagnoli）告訴「十九世紀報」：「我們將與羅馬地檢署的同事聯絡確認這項說法，還要再過幾天才能知道結果。」（譯者：中央社許湘欣）1060328

(中央社)