中油：會員卡點數到期歸零 只剩5天可換 ！
中油會員卡點數即將到期歸零，民眾可得把握最後五天兌換期。中油表示，中油會員卡第六次到期點數結清作業預定於3月31日實施，將結清自民國103年7月1日至去年6月30日期間累積且尚未使用的點數。提醒持有會員卡且到期點數未兌換完畢者，趕緊趁最後5天使用完畢，中油各複合超商、洗車、快保中心及加油站皆可使用。
中油自民國94年起發行「中油會員卡」， 是中油為回饋消費者所提供的服務。只要持會員卡的會員，單次加油滿50元，汽油每1元，柴油每2元，就可累積1點的會員點數，在加油站內的超商等處兌換贈品。
依照過去會員兌換的經驗，中油生技生產的洗可麗系列，一向是會員卡友熱愛兌換的商品，此外如獲環保標章的環保洗衣精、環保洗碗精、衛生紙等，也是會員們熱門的兌換項目。
中油指出，若尚未兌換完畢的民眾，請盡快到中油的複合超商、洗車、快保中心及加油站使用完畢，否則點數將歸零失效。若有會員想了解目前剩餘點數狀況，除洽詢加油站服務人員、撥打中油免費客服專線1912外，也可上中油官網會員專區進行查詢。
(工商)
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