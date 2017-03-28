竹市兒藝節4／1登場 交通懶人包看這

我要評比

「2017新竹市兒童藝術節—風的運動場」將於4月1日至4日連續假期登場，除首創「5感體驗」兒童遊具，交通處也提供多項交通措施，新竹轉運站至活動會場，每15分鐘就有1班免費接駁車。

交通處說，會場周邊道路狹小且車位難求，鼓勵民眾多利用步行、免費接駁車或YouBike等公共運輸工具，節省塞車等候時間，度過輕鬆愉快的兒童節。民眾如有問題，請利用1999專線查詢。詳細資訊說明如下﹕

一、交通管制路段與時間:

(一) 106年3月29日上午09:00至4月4日下午18:00東大路二段598巷禁止停車。

(二) 106年4月1日上午09:00至4月4日下午18:00。

◎東大路二段598巷為行人徒步區車輛禁止進入。

◎金雅路、金農路、金雅東街、金雅西街、金雅二街至三街、金雅六至八街實施單向管制並開放路側停車。

(三) 106年4月1日上午10:00至4月4日下午17:00。

◎東大路與鐵道路口，東大路往市區方向禁止左轉

二、交通資訊

(一)自行開車

◎經國道一號北上:於光復路交流道下，依牌面指示至後站停車場轉搭接駁車步行前往會場。

經國道一號南下:於公道五交流道下，依牌面指示至舊社金雅停車場步行前往會場。

◎經國道三號前往:於芎林交流道下，經台68轉武陵高架橋下東大路依牌面指示步行前往會場

◎經台68前往:於武陵交流道，經鐵道路至舊社金雅臨時停車場，步行前往會場。

◎經香山前往:走台1線銜接東大路北行，至士林市場停車場或依交管人員引導至舊社金雅臨時停車場，步行前往會場。

◎經南寮前往：請走東大路至士林市場停車場，或依交管人員引導至舊社金雅臨時停車場，步行前往會場。

(二)搭乘大眾運輸

◎台鐵：新竹火車站下車，經地下道至後站出口，依導引步行至新竹轉運站搭乘接駁車。

◎高鐵：高鐵新竹站下車，轉乘台鐵六家線至新竹火車站後，依導引步行至新竹轉運站搭乘接駁車。

◎國道客運：搭乘至新竹轉運站後轉乘接駁車至會場。

◎市區公車：搭乘新竹客運55路、藍15區請至「郵局」、「樹林頭」站下車，步行前往會場。

(三)搭乘接駁車

◎新竹轉運站發車：首班車09時30分，末班車16時30分，每15分鐘一班車。

◎樹林頭公園發車：首班車10時00分，末班車17時30分，每15分鐘一班車。

交通處提醒，外縣市民眾，可搭乘火車及大眾運輸，依導引步行至新竹轉運站搭乘接駁車，為最便利和節省時間的交通方式。另自行開車民眾，交通處呼籲，請將車輛停放在臨近舊社金雅臨時停車場，依導引牌面步行至會場。

(中時)