美軍將用強化塑膠頭盔

美國新式頭盔的設計方案，不光是保護頭部，也保護臉部。(圖/美國陸軍)

美國陸軍簽訂了一項新式防彈頭盔的採購案，這種頭盔的重量比現有的美軍頭盔要輕上22％，但是仍然能夠提供了相同的保護力。

美國陸軍報(army.mil)介紹，第2代先進盔(Advanced Combat Helmet Generation II, ACH Gen 2)的合約高達9800萬美元，將在未來5年內生產並配發。這型頭盔與以往最大不同之處在於材料，早期的防彈頭盔是金屬製的，因此俗稱「鋼盔」，但是美國陸軍之後改用高分子化合物凱夫勒(Kevlar)做為主要材料，其重量就比金屬盔來的輕；如今第2代的先進戰鬥盔又有改變，使用超高分子量聚乙烯(PIPE)製成，其重量又比凱夫勒更輕巧。軍方官員說，這種新頭盔仍然可以防止9公釐口徑手槍彈的攻擊，也能有效阻擋各種砲彈的破片。

聚乙烯簡稱PE，是最常用的塑膠之一，依照分子鏈結構不同，又有高分子聚乙烯(HDPE)與低密度聚乙烯(HDPE)，包括塑膠瓶、塑膠袋都是以聚乙烯所構成。至於更高密度達到防彈等級，就是更新的技術了。美國陸軍採購和系統管理副部長羅伯特·馬里恩將軍(Gen. Robert L. Marion)告訴參議員，這種目前正在開發的頭盔，和其他輕型裝甲是陸軍「最期待的新技術」。

士兵防護裝備產品經理凱西．布朗上校(Kathy M. Brown)說：「隨著新研發技術的提升，未來個人防護裝備會有革命性的飛躍。」

另一軍方人士解釋說，第2代先進盔(ACH Gen 2)與的重量只有2.5磅(1.14公斤)，比目前的1代先進盔(ACH)要輕上12盎司(340公克)。他另外再指出，輕量最多的是超大型頭盔，同尺寸的第2代先進盔能將輕量接近1磅(450公克)。

頭盔材質輕量之後，就有各種改造方案，現在有一種「綜合頭部保護系統」(Integrated Head Protection System)的構想，外形很像全罩式安全帽，加裝面罩、遮光鏡，以及保護下顎的「下巴」，使頭部保護更為全面，完整計劃將於2020年實施。

除此之外，身體護甲(俗稱防彈衣)也因新材質的開發，能夠製作給女性和小身材士兵穿戴，最新的減少26％的重量。

(中時電子報)