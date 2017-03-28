南華高中喋血 男學生持刀捅腹遭訴

北市南華高中去年9月爆發校園喋血案，以鄭姓學生與劉姓學生為首的兩派人馬互看不順眼，又因葉姓學生公然在教室亮刀叫囂，引發雙方大戰。鄭男持皮帶刀刺進劉男腹部，台北地檢署今日依重傷害未遂罪起訴鄭男，另依普通傷害罪起訴施男、溫男。

起訴指出，鄭姓男子去年9月首度到校，下課時與施男、溫男在教室附近抽菸，與劉姓學生互看不順眼。第二節上課後，與劉男感情交好的葉姓男子為替友人出氣，在教室公然亮出折疊刀向鄭男等人嗆聲，頓時課桌椅齊飛，雙方人馬大打出手。

檢方勘驗教室內監視器畫面，發現劉姓學生遭人圍毆在地，鄭姓學生抽出皮帶刀刺往劉男後逃逸。

警方事後共逮捕鄭姓男子等7名參與鬥毆的學生，但多數學生選擇撤告。

檢方認為，鄭姓學生明知腹部為人體重要臟器所在，故意持刀桶進劉姓學生腹部，導致劉男肋骨斷裂，依重傷害未遂罪起訴，施姓與溫姓學生則以傷害罪起訴。

葉姓學生被控亮刀涉嫌恐嚇，但檢方認為，被挑釁的施姓與溫姓學生隨即反擊，未有心生恐懼，處分不起訴。

(中時)