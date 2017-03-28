南華高中喋血 男學生持刀捅腹遭訴
北市南華高中去年9月爆發校園喋血案，以鄭姓學生與劉姓學生為首的兩派人馬互看不順眼，又因葉姓學生公然在教室亮刀叫囂，引發雙方大戰。鄭男持皮帶刀刺進劉男腹部，台北地檢署今日依重傷害未遂罪起訴鄭男，另依普通傷害罪起訴施男、溫男。
起訴指出，鄭姓男子去年9月首度到校，下課時與施男、溫男在教室附近抽菸，與劉姓學生互看不順眼。第二節上課後，與劉男感情交好的葉姓男子為替友人出氣，在教室公然亮出折疊刀向鄭男等人嗆聲，頓時課桌椅齊飛，雙方人馬大打出手。
檢方勘驗教室內監視器畫面，發現劉姓學生遭人圍毆在地，鄭姓學生抽出皮帶刀刺往劉男後逃逸。
警方事後共逮捕鄭姓男子等7名參與鬥毆的學生，但多數學生選擇撤告。
檢方認為，鄭姓學生明知腹部為人體重要臟器所在，故意持刀桶進劉姓學生腹部，導致劉男肋骨斷裂，依重傷害未遂罪起訴，施姓與溫姓學生則以傷害罪起訴。
葉姓學生被控亮刀涉嫌恐嚇，但檢方認為，被挑釁的施姓與溫姓學生隨即反擊，未有心生恐懼，處分不起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。