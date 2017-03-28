4月1日高鐵可嗶一卡通 享2％折扣

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交通部政務次長王國材、一卡通票證公司董事長施勝耀以及高鐵公司董事長江耀宗，今於高鐵南港站共同主持高鐵多卡通平台及一卡通上線啟用儀式，也成為第一批用一卡通聯名卡嗶進高鐵的人。（張家豪攝）

4月1日起，一卡通聯名卡在台灣高鐵正式上線，且4月1日至6月30日只要持有所有一卡通聯名卡感應進站，搭乘自由座車廂，現折2％回饋。目前高鐵自由票為全票97折（逢5、逢0退位），加上2％回饋（個位數無條件進位），台北高雄票價降為1416元、台北台南1279元、台北台中662元。

台灣高鐵為已完成「多卡通電子票證整合平台」建置，因此自4月1日起，除了悠遊卡之外，旅客持已開啟自動加值功能的一卡通聯名卡，即可直接刷卡感應進站搭乘高鐵自由座。

交通部政務次長王國材、一卡通票證公司董事長施勝耀以及高鐵公司董事長江耀宗，今也於高鐵南港站共同主持高鐵多卡通平台及一卡通上線啟用儀式。

王國材致詞時指出，未來將賦予電子票證4項任務，包括跟台灣好玩卡結合；並用於推廣MaaS（公共運輸行動服務），包括一張卡就可以在各縣市，串連所有交通工具，讓公共運輸無縫接軌；還有用去個人化電子票證後大數據做公共運輸規劃；最後在跨運具轉乘運輸擴大優惠。

高鐵公司表示，未來也將洽詢與其他電子票證公司進行商業合作的可能性，提供旅客更多元、便利的電子票證服務。

一卡通表示，一卡通銀行聯名卡合作銀行有17家，包括聯邦、第一、中信、國泰世華、永豐、土銀、元大、大眾、台新、合庫、華南、陽信、彰化、兆豐、台企銀、台北富邦、玉山等，發卡量超過220萬張。

一卡通指出，4/1正式啟用後，只要持所有一卡通聯名卡都能感應進站搭乘高鐵自由座車廂，除享原自由座優惠再加碼現折2%回饋，另一卡通聯名卡/Debit卡搭乘台北、桃園及高雄捷運除享原電子票證優惠，再加碼回饋5%刷卡金，每月最高回饋100元，而兆豐銀行加碼回饋10%（含原5%），土地銀行加碼回饋金無上限，優惠至106年6/30止。

一卡通說明，另使用「中國信託LINE Pay一卡通聯名卡」綁定LINE Pay帳戶搭乘全台交通，還可回饋時下最夯的LINE Points點數1%，點數可於LINE平台貼圖小舖兌換超過25萬組貼圖及禮品小舖等兌換700多種商品。

(中時)