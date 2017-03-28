中市稅務局設公路監理自助櫃檯 可辦稅務監理業務

地方稅務局與台中區監理所合作，於地方稅務局大屯分局設置「公路監理自助櫃檯」，28日啟用！（陳世宗翻攝）

大里、太平、烏日及霧峰區人口密集，車輛超過18萬輛，卻無監理單位可服務。地方稅務局與台中區監理所合作，於地方稅務局大屯分局設置「公路監理自助櫃檯」，28日啟用，讓民眾可就近辦理簡易的稅務及監理業務；包括交通違規紀錄、辦理駕行照地址異動、燃料費與牌照稅等即時補單或查詢都可辦理。

今日「公路監理自助櫃檯」啟用典禮，包括市府地方稅務局長陳進雄、台中區監理所長李輝宏、台中市監理站長王淵宗、市議員林碧秀、立法委員何欣純服務處代表、市議員張芬郁服務處代表等人都共同見證。

陳進雄表示，將「公路監理自助櫃檯」設置於地方稅務局大屯分局，將提供大里等區域的民眾更便捷服務，減少交通往返的困擾，非常具有效益；此次的合作，結合中央與地方行政資源，同時響應政府節能減碳「多用網路、少跑馬路」政策，提升公務機關的行政效率，創造政府與民眾雙贏。

「公路監理自助櫃檯」提供即時查詢監理資訊的功能，民眾只要輸入個人資料或利用自然人憑證，就可查詢交通違規紀錄、辦理駕行照地址異動或補印燃料費與牌照稅單，也可透過信用卡及金融帳戶線上繳納稅費及罰款。

地方稅務局提醒，106年車輛使用牌照稅稅單已於24日起陸續寄發，納稅義務人如未收到稅單，請盡速向地方稅務局總局、所屬各分局或監理機關申請補發，也可多加利用公路監理自助櫃檯，一機OK、簡單又方便。

如有任何問題，可撥打0800-086969免付費電話，或04-22585000按1轉接電話客服中心，將有專人服務。

(中時)