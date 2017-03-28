華府少女失蹤逼出正義魔人 謠言全怪它

美國華府警局決定透過社群媒體通報青少年失蹤人口時，壓根沒想到消息會越傳越誇張，原本只是失蹤的少女到最後竟然變成「被」綁架，NBA球星發文關注，更讓流言越傳越廣。

而這一切，都是種族關係緊張使然。

法新社報導，員警在3月第2週張貼失蹤人口通報，其中許多是青少年，尤以13至15歲的非裔少女居多。

華府當局表示，在社群媒體張貼通報，是希望借社群媒體之力，「讓大眾第一時間注意失蹤的年輕人」。

而他們似乎達到了目的，部分目的。貼文在網路上瘋傳數十萬次，不難看出大眾的討論熱度，但許多網友討論時卻加油添醋，以致消息傳到後來根本偏離事實，從單純的人口失蹤，變成涉及綁架和人口販運，還有人怪罪媒體刻意不報導。

照片分享網站Instagram（IG）上出現貼文：「過去24小時華府有14名少女失蹤」，網友情緒沸騰到最高點。

之後，社群網絡開始流傳誇張的謠言，許多是貼在「把我們的女孩帶回來」（#BringBackOurGirls）、「失蹤的華府女孩」（#missingDCgirls）、「找找我們的女孩」（#Findourgirls）等主題標籤下。

例如網友「JenniferV」就說：「大家應該了解，性奴和器官走私不只是第三世界／非民主政府的問題。」

「cindibisenius」則說：「為什麼這新聞沒上頭條？」

民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）之女伯妮絲．金恩（Bernice King）在推文中說：「美國和世界各地遍布性販運／奴役情事，別把我們『失蹤的華府女孩』貼上逃家標籤，而不去找人。」

美國職籃NBA華盛頓巫師多位球員在社媒分享類似假消息，間接促成謠言越傳越廣。

追根究柢，這類假新聞之所以讓人深信不疑，其實是拜社會情緒之賜。美國許多黑人覺得，對他們遭遇的問題，媒體報導往往不如其他影響美國人的事件多，尤其是和警察有關時。

眼見流言越傳越誇張，華府當局被指責掩蓋事實、作為不足，不得不在24日召開記者會解釋。

「通報的失蹤人口數目並未增加。」1060328

(中央社)