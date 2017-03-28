《玉山行》微電影 榮獲美國尊爵影展「最佳影片獎」
玉山國家公園管理處為提升登山安全意識，委請知名導演楊湘文拍攝《玉山行》微電影，從高山嚮導「拉荷」的角度，帶領山友以謙卑的心攀登玉山；這部影片獲得今年美國尊爵影展「最佳影片獎」。
《玉山行》首映會28日在玉管處登場，玉管處長曾偉宏表示，希望透過影片傳達的觀念，讓登山更安全、快樂！前玉管處長游登良，也肯定導演和「最佳男主角」谷明光的精確詮釋。
玉山國家公園園區幅員廣闊，橫跨南投、嘉義、高雄、花蓮縣市，園區內有30座台灣百岳，各山岳步道依難易度、危險性及登山者體力等分級，民眾可衡量自身條件踏訪各景點，體驗國家公園生態及多元的山林氣象，觀賞台灣第一高峰的多變風貌。
《玉山行》由實陸比久影像工作室楊湘文導演拍攝，歷時8個月完成拍攝，片長約20分鐘，有多國語言版本，採用動人寫實的微電影方式拍攝，藉由專業的高山嚮導實地解說，結合登山安全與環境教育，讓大家能有更正確的觀念，提升民眾登山安全責任、環境生態保護、及文化資產保存等意識。
在《玉山行》擔綱扮演「拉荷」的谷明光，本身就是專業高山嚮導，更是對玉山群峰瞭若指掌的布農族人，他認為每個進入山林的人，都應該抱持謙卑的心、尊敬的心，面對大自然的瞬息萬變，並且對自己的安全負責，「唯有安全下山，才能有更多下一座山的可能。」
影片中也呈現萬物間相互依存、休戚與共的關係，企盼引起觀賞者的思考與回響，共同維護台灣美麗淨土。
(中時)
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