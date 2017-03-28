柯文哲：有時原諒敵人是強者的表現

台北市長柯文哲（右）出訪東南亞，今天中午抵達泰國，泰國小姐特地到機場接機、送花。（張立勳攝）

台北市長柯文哲今（28日）再對「去蔣化」表達看法，他表示自己對蔣介石的態度從過去到現在都是一致的，有時候原諒敵人反而是強者的表現。

柯文哲今天率領代表團訪問泰國，中央社報導，他在曼谷機場被媒體問到，反對「去蔣化」是否出自選舉考量？對此柯文哲強調，關於蔣介石，他從過去到現在態度都是一致的，並沒有改變過。要給蔣介石公平正確的評斷，不要一開始就持否定態度，有時候原諒敵人反而是強者的表現。

柯說，台灣經歷許多階段的治理，但是一直執著某一段，國家只會更分裂。他覺得這些都可以討論和評論，但是最後由市場決定一切。

(中時電子報)