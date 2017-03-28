金敏喜不倫戀衝擊 新片慘兮兮

金敏喜新片票房表現不如預期。（圖／達志影像）

韓國女星金敏喜因為和已婚導演洪尚秀爆出不倫戀，導致聲望跌到谷底，儘管兩人合作的電影《獨自一人在夜晚的海邊》讓她一舉拿下「柏林影后」殊榮，可該片上周四在韓國上映，全國129家放映的狀況下，首三天入場人數僅有2萬多人。

金敏喜與洪尚秀公開不倫戀之後，洪的正宮卻是表態不願離婚，先前兩人一同出席記者會時更是公開承認不倫，加上先前兩人在坎城影展時十指緊扣，韓國網友痛罵兩人「噁心」。

只是先前有韓國網站做過調查，有高達7成的網友說不會因為不倫戀拒看電影，

可《獨自一人在夜晚的海邊》上周四在韓上映，電影首三天入場人數不到三萬人、單日票房排第9，兩人的不倫戀明顯還是多少影響了票房。

(中時電子報)