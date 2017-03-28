郭富城、方媛修成正果 命理師斷將有「意外的好消息」
51歲天王郭富城昨被港媒曝光，本月初在港秘密申請「擬結婚通知書」，最晚6月初即會與女友方媛升格為夫妻，外界對此喜訊感到驚喜，卻也是給予滿滿祝福，而資深鳥卦命理師王馨怡也為城城準夫妻檔卜卦，卦象為「比卦」，意即這段婚姻的未來，端賴緣份的持久與否，而維持「城媛戀」的關鍵，便是「誠信」二字。命理老師王馨怡為郭富城及方媛卜卦，得到「比卦」結果，是親密比輔的意思，「坤為地，居下掛，坎為水，處上掛，流水行於地上，與地親密無間，就是比掛」，意指兩人關係應當在日常生活的時時刻刻，秉持誠實、良善以對，方能長久。
由於「準城嫂」方媛是中國大陸人，因一胎化政策的緣故，很可能是家裡的獨生女，且為受盡家人疼愛的千金寶貝，因此，有很高機率成為掛象所描述的，是個性帶有嬌縱、任性之氣的女孩，也由於沒有其他兄弟姊妹一起成長、比較，因此可能是父母所溺愛的嬌嬌女，這段婚姻若要長久，則需收斂任性，內心充滿誠信來面對，方能抓住丈夫的心。
而郭富城是「男神」，憧憬美麗事物為必然，理應在意「外表」，然選擇另外一半乃重視其賢德，如果城城能稍加改去只看光鮮亮麗表想的習性，更加重視內在，且捨棄華麗的裝飾，對感情誠懇專一，相信一切皆可圓滿，至於城城與外界都關心的後代問題，王馨怡則表示，會有「意外的好消息」，郭氏夫妻僅需順其自然等待，該來的就會來到！
(中時電子報)
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