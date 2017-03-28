滬指股市兩連跌 成交量縮減
由於市場趨於謹慎，上證指數今（28日）收跌14點，連跌兩日，滬深兩市成交萎縮13％至4659億元人民幣（下同）。
香港信報報導，上證指數今早低開，最多跌20點或0.64％，最低來到3246點。尾盤跌幅收窄，全日收報3252點，跌14點或0.43％，成交2034.52億元。
深成指反覆下跌，最多上升24點，高點來到10606點，最多跌43點或0.41％。最低點至10538點，全日收報10563點，跌18點或0.18％，成交2624.1億元。
分析指出，市場氣氛趨於謹慎，加上缺乏焦點板塊，令投資者無所適從，大盤今日繼續窄幅震盪。各類股方面，石油、有色金屬等類股回穩；水泥、化工、煤炭、金融及房地產等偏軟。
(工商)
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