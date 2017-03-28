李明哲妻：台政府證實 夫被陸國安單位拘留
民進黨前黨工李明哲在中國大陸失蹤9天，其妻李淨瑜今（28）日表示，已於昨日深夜從台灣政府得到消息，證實丈夫正遭到大陸國安單位拘留；她強調丈夫對許多議題都相當關注，但並未涉及刑事犯罪，此次於大陸無故失蹤的情形，也有可能發生在其他人身上，因此希望外界對此事能多點關注。
李明哲是在19日中午由澳門合法入境珠海後即失蹤，李淨瑜今帶著高血壓藥和新台幣3萬元前往海基會，希望他們能透過管道轉交給丈夫。李淨瑜提到，昨日已從台灣政府的間接消息，確認李明哲遭到對岸拘留，可不知他人究竟在哪，另外，她也不願多透露是從那個單位得知此消息。
海基會副秘書長李麗珍則說，早先已藉由電話和去函聯繫海協會了解李明哲的下落，但僅獲電話回應沒有最新消息，今日將第3度去函，盼大陸能盡快告知李的狀況。
(中時電子報)
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