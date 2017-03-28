彰縣青年諮詢委員 美少女黃煜惀僅16歲

彰化縣第一屆青年諮詢委員會正式成軍，成員共計54人，今天首度召開會議。(謝瓊雲攝)

彰化縣第一屆青年委員會今天上午召開第一次會議，由縣長魏明谷(中間右二)與副縣長林明裕(中間左二)擔任正副召集人。(謝瓊雲攝)

彰師大附工一年級的黃煜惀。(謝瓊雲攝)

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彰化縣第一屆青年諮詢委員會正式成軍，28日首次開會，由縣長魏明谷擔任召集人，一一頒發聘書，並邀請德國學者針對世界領導力趨勢演講，54名青年委員平均年齡僅27歲，年紀最小的是彰工建築科一年級的16歲黃煜惀。

縣府計畫處邀請三位大學校長擔任遴選委員，原定遴選出25人，因有來自全國各地高達92人踴躍報名，最後遴選委員會定調增至54人，與縣議員席次相同，並由縣長擔任召集人、副縣長林明裕與獲推選的1名青年委員擔任副召集人。青年委員年紀從16歲到40歲，平均年齡27歲，職業包括會計師、律師、教師、民代等，其中女性青年委員僅13人，佔不到三分之一。

年紀最輕的黃煜惀外表清秀亮麗，就讀彰師大附工建築科一年級，曾擔任校內許多活動主持人，從國中起就是籃球校隊；這次與學生會、畢聯會三年級學長，相約寫自薦信報名申請，最後僅她一人通過遴選。

黃煜倫表示，過去曾參與青少年辯論活動，發掘自身對公眾事務的熱情。她說聽過大家自我介紹後，發現會內臥虎藏龍，希望未來兩年任期間能向其他前輩請益學習，交流想法。

魏明谷表示，網路發達，成為年輕人最常用的媒介及資訊傳播工具，許多青年朋友對社會議題、政府政策等，都很積極參與討論，與其在網路上發言，不如讓青年朋友與政府部門相互連結，藉此瞭解政府的運作，參與公共行政及政策的擬定。

今天會議共計46名青年委員出席，聆聽國際知名學者德國海德堡大學政治學系系主任Sebastian Harnisch教授的「世界領導力趨勢」專題演講，藉此瞭解現今歐美政治情勢及國際關係轉變，與世界接軌，更具國際視野。

副縣長林明裕則說起縣長魏明谷的小故事，指魏27歲那年參選埔心鄉民代表失利，僅獲得400多票，落選後反而更堅定從政的決心，勤走基層傾聽民意；因此他勉勵青年委員，堅持自己想做的事情，對於彰化未來建設的藍圖，包含交通、社會福利，或者是推動綠能文化智慧彰化等，都能夠踴躍提供意見、貢獻所長，在未來兩年的任期裡為彰化縣政以及台灣這塊土地共同奮鬥。

(中時)

彰師大附工建築科一年級的黃煜惀(右三)，是全部青年委員中年紀最輕的，曾有許多主持活動經驗，也是籃球隊健將。(謝瓊雲攝)