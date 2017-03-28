荷蘭菲仕蘭否認接手輝山乳業

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市場今（28）日傳出荷蘭菲仕蘭有意接手輝山乳業的消息。菲仕蘭大中華區高級副總裁楊國超否認，沒有這個計劃。

香港信報報導，楊國超指出，該公司密切關注事態發展，如果需要，會採取必要的行動，來保證合資公司的可持續運營。

荷蘭菲仕蘭在2014年斥資7億元人民幣，與輝山乳業成立合資公司，在國內生產、推廣和銷售嬰幼兒配方奶粉，雙方各自持有該合資公司50％的股份。

輝山乳業近日風波不斷，大陸一財網報導，輝山乳業債權會議上，輝山大股東擬尋求通過引入戰略投資者來解決目前的資金問題。而目前與輝山乳業關係最為密切且也有能力收購的公司，就是荷蘭皇家菲仕蘭公司。

輝山乳業上周五一度暴跌逾9成後停牌，同時傳出帳務及大股東挪用公款等問題。該公司發公告否認曾批准製作任何造假單據，並不認為有挪用資金的情況。同時，輝山證實執行董事葛坤處失聯狀態。

(工商)