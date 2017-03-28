和解破局 莽男竟想把對方斷掌罪加一等
桃園黃姓男子和女友邱姓表弟有官司糾紛，邱女居中協調，沒想到和解仍破局，黃男一怒之下竟夥同友人強押邱男欲持菜刀斷掌，所幸他及時掙脫，手仍留下6公分刀傷，還慘遭棍棒圍毆、被逼簽借據，逃脫後再度驗傷報警提告，黃男前個官司未解，又再吃上傷害、強制未遂罪嫌。
59歲黃姓男子與女友的45歲邱姓表弟，因細故起衝突，黃男毆傷對方挨告傷害，案件仍在桃園地院審理中，邱女居中協調，希望雙方和解，去年5月27日晚上相約在邱女位於復興區的住處當面談。
沒想到邱男態度強硬不願撤告，黃男一氣之下，夥同另名友人，抓起邱男左手強壓在桌上，黃男持菜刀往邱左手腕揮砍，企圖要讓邱男斷掌，所幸邱男即時閃避掙脫，但仍留下長達6公分的刀傷。
黃男失手後更怒，持木棍、鐵鎚痛毆黃男，強逼邱簽下80萬元借據，還恫：「不簽就斷你手腳筋！」連木棍都被打斷，邱男趁黃轉身尋找其他動粗武器時落跑，傷痕累累地報警求救提告。
黃男被逮後坦承因和解破局抓狂，但強調只拿菜刀「劃傷」邱男，辯稱索討80萬元是「開玩笑的」，但邱男指證歷歷，加上頭部和四肢傷勢嚴重，黃男打傷邱男和解不成，又動刀、棍和鐵鎚，桃檢依傷害、強制未遂罪嫌起訴黃男。
(中時)
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