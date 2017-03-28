韓國外交部稱 官網攻擊來自中國

香港信報報導，韓國外交部發言人趙俊赫表示，該國外交部官方網站等最近間歇性地遭到來自中國的數次分布式拒絕服務（DDoS）攻擊，由於立即採取防禦措施，尚無蒙受損失的報告。

趙俊赫表示，韓國政府注意到中國政府曾反覆闡明反對任何形式的網絡攻擊的一貫立場，希望中方繼續採取與此一致的負責任的措施。

他並稱，外交部已組建應急處置小組，並向韓國本部和遍布中國全境的韓國使領館等駐中國機構通報險情及應急要領。

(工商)