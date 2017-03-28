警民聯手 共同逮捕非法外勞
警力有限、民力無窮，竹縣警又1件警、民合作緝捕逃逸外勞案件！新竹縣警竹北分局豐田派出所27日傍晚，在員警與民力合作下，在前往轄區1處廢棄空屋查緝時，當場查獲共4名非法打工的逃逸的逾期越籍外勞。
警方指出，豐田派出所日前接獲線報指出，竹北市港安街附近1間民宅常有外勞聚集，副所長羅崇義直覺可能有外籍逃逸勞工，昨天因此帶隊率領警員賴彥任、曾建僑、吳國銘、張文毓及豐田義警李坤龍、竹北民防中隊李中平、溪州巡守隊陳錦耀、新竹後憲兵呂金龍及鳳岡派出所警員陳崇文及鳳岡民防 房志堅等人前往查看。
警方到達現場時，就看見4名外勞在廢棄空屋內打撞球，外勞一看到警方接近，拔腿就跑，其中義警李坤龍奮不顧身緊追在後，逼得其中1名外勞跳上鐵皮試圖逃脫。
但李緊跟在後試圖也想爬上去，結果該外勞太過緊張而踩空，落地時踩到李民的右膝，造成右腳膝蓋部位挫傷，警方隨後即在義警的協助下，將阮姓等4名越南籍逃逸逾期外勞逮捕。
4名越南籍逃逸外勞坦承，他們分別於2012至2016年時間以場工身分入境，因在台灣打工收入豐厚，才會挺而走險，逃離原工作處所四處打工，警方今天訊後並將4人解送移民署新竹縣專勤隊等候遣返。
(中時)
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