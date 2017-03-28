馬一審無罪 綠：無法掩蓋毀憲亂政事實

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民進黨發言人王閔生今天表示，就算前總統馬英九洩密案一審獲判無罪，也無法掩蓋馬英九干預司法、毀憲亂政的事實；期待司法勿枉勿縱、公正辦案。

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。

王閔生表示，就算一審獲判無罪，也無法掩蓋馬英九干預司法、毀憲亂政的事實。

王閔生說，馬英九為了發動政爭，涉入特偵組違法監聽、檢察總長拿個案向總統報告、總統及總長偵結前洩漏個資給第三人等違法毀憲的行為，讓國家的民主陷入危機，是最壞的示範。對此，民進黨還是期待司法勿枉勿縱、公正辦案。1060328

(中央社)