金正男遺體仍在吉隆坡 大馬澄清謠言

馬來西亞今天表示，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在機場遭暗殺6週後，仍在等家屬認領遺體，否認遺體已送回北韓平壤的謠言。

法新社報導，馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）告訴記者：「有許多謠言說遺體已被火化，但在責任方沒有給我們指令或同意之下，我們不會這麼做。」

近日有不少揣測指大馬與北韓達成將遺體送回北韓的協議，作為讓滯留在北韓的9名大馬公民回國的交換條件。

還有其他報導指出，遺體將送到澳門。金正男家人居住在當地。

蘇巴馬廉說：「遺體還在吉隆坡醫院的停屍間裡。」並表示，在政府做好決定之前，遺體會一直放在那裡。

大馬在等待他的近親出面領取遺體，但他們都沒有出現，現在正在尋求解決方法。

金正男的妻子和孩子在澳門過著流亡的生活，他們在刺殺案後銷聲匿跡。金正男21歲的兒子金韓松可能是下個暗殺目標，一家人因而躲藏起來。（譯者：中央社陳昱婷）1060328

(中央社)