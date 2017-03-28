韓外交部官網傳遭中國DDoS攻擊

南韓外交部發言人趙俊赫今天表示，外交部官網等最近間歇性地遭到來自中國的數次分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，由於立即採取了防禦措施，尚無蒙受損失的報告。

南韓聯合新聞通訊社報導，日前中國駭客組織揚言攻擊南韓企業，以報復南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）。

趙俊赫表示，南韓政府已注意到中國政府曾反覆闡明反對任何形式網路攻擊的一貫立場，希望中方繼續採取與此一致的負責任措施。

他還說，外交部已組織應急處置小組，並向南韓總部和遍布中國全境的南韓使領館等駐中機構通報情況及應急要領。1060328

(中央社)