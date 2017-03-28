吳敦義馬祖拜票 支持蓋南北大橋

國民黨主席參選人吳敦義今天到馬祖參加與黨員有約座談會，包括連江縣長劉增應、立委陳雪生等出席力挺。吳敦義細數從政經歷，並強調自己忠黨愛國，同時大力支持馬祖興建南北大橋。

國民黨主席選舉戰火延燒到馬祖，參選人之一的前副總統吳敦義上午專程來馬祖參訪，包括劉增應、陳雪生、議長張永江及多位議員、鄉長及鄉代都前往接機，表達歡迎。隨後，吳敦義在眾人陪同下，經由介壽蔬菜公園步道，從縣府徒步走到與黨員有約座談會現場，並與沿路民眾打招呼。

與黨員有約座談會吸引近百位在地黨員到場關心；劉增應率先指出，過去一年鄉親都很憂心國家未來方向，認為最重要的是和平穩定的兩岸關係，推崇吳敦義過去從政的豐富經歷、有為有守，是大家可以信賴的人選。張永江也起身發言支持，認為培養後續接班人的工作非常重要，希望吳敦義當選後能多培養青年人才。

陳雪生認為其他參選人都並非很適任，因為就各種條件看來，在此關鍵時刻能夠扛起重任，率領國民黨重返執政的人，就只有吳敦義有能力與資格。

吳敦義細數自己從政經歷，強調自己忠黨愛國，沒做過背叛黨、違法及違背仁義道德之事；他更以馬祖近年大力推動的南北大橋為例指出，金門大橋會停工，就是因為找了沒有海事工程經驗的廠商來蓋，強調他才是有海事經驗的人，自指行政資歷豐富，而且願意支持馬祖興建這座充滿遠景及未來效益的大橋，贏得全場熱烈掌聲。

這場座談會最後在劉增應、陳雪生分率全場支持者熱情高呼加油、當選聲中落幕，吳敦義則是不停的鞠躬致謝。1060328

(中央社)