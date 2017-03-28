抗告成功 日高濱核廠3及4號機可重啟

日本大阪高等法院今天審理關西電力公司經營的高濱核電廠3、4號機是否可重啟官司。結果，推翻去年3月大津地方法院所做停機假處分的決定，同意可重啟。

位於福井縣的高濱核電廠3、4號機，去年3月大津地方法院（位於滋賀縣大津市）接受滋賀縣民的陳請，對高濱核電廠3、4號機做出下令停機的假處分，這是運轉中的核電廠首度面臨此狀況。

大津地方法院法官認為，在2011年311東日本大地震福島第一核電廠發生核災之後，核災原因尚未釐清，高濱核電廠3、4號機的核災對策仍有讓人憂慮之處，關西電力公司卻沒針對安全性的確保做詳盡的說明。

關西電力公司在提出異議之後，未被接受，於是向大阪高等法院提出抗告。關西電力公司主張，已根據原子能規制委員會新的標準，有更高的安全對策。

大阪高等法院今天審理此案，取消大津地方法院所做出停機的假處分，同意高濱核電廠3、4號機重啟運作。

位於福井縣鄰縣的滋賀縣民眾29人，於2015年1月向大津地方法院申請要求高濱3、4號機停機的假處分。

假處分是要求暫時性的法律措施手續之一。有別於這次的假處分申請，日本近畿地區的居民於2013年12月曾向大津地方法院提告，要求高濱核電廠3、4號機在內的核電廠11座機組停機，官司還在進行。1060328

(中央社)